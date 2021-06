SarĂ possibile prestare volontariato nell’ambito della valorizzazione dei Beni Culturali o nella pulizia di luoghi pubblici. La terza commissione consiliare ha approvato il Regolamento che prevede una sinergia tra cittadini e Amministrazione per la cura e la gestione condivisa dei beni urbani. Ci sono due tipologie di patto: quello ordinario che consente a qualsiasi cittadino di realizzare interventi di cura in modo spontaneo e gratuito e quello complesso che hanno valore economico significativo che comportano attivitĂ innovative volte al recupero e alla trasformazione e alla gestione di attivitĂ di interesse generale che incidono sul miglioramento della qualitĂ di vita della cittĂ e dei cittadini. Nel Regolamento sono fissati i principi legati alla trasparenza delle attivitĂ proposte attraverso l’inserimento nel portale istituzionale di una apposita sezione.

“Dopo oltre due anni – dice la promotrice e presidente della commissione Maria Magliarditi – riusciamo a dare attuazione, non appena il Consiglio approverà la delibera, ad una progettualità importante che punta a coinvolgere in modo concreto cittadini ed associazioni a farsi promotori di iniziative che puntino a quel processo di rigenerazione urbana e di valorizzazione del territorio che rappresenta uno dei punti chiave del programma elettorale»

