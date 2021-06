Il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha nominato Saro Gugliotta, già presidente regionale di “Slow food”, consulente a titolo gratuito per la valorizzazione delle culture enogastronomiche legate al cibo tradizionale locale, alla sostenibilità, all’ambiente ed alla ricerca di quei prodotti che caratterizzano il territorio e le culture contadine e marinare milazzese.

«Una figura specializzata e di prestigio – ha detto il primo cittadino – per supportare l’Amministrazione che ha, come prioritarie, azioni mirate alla valorizzazione delle nostre produzioni tipiche locali ed alla promozione delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio, con l’obiettivo di creare una “carta d’identità territoriale” per la valorizzazione della filiera della produzione milazzese».

DIETRO LE QUINTE. L’amministrazione Midili a gennaio scorso aveva nominato una serie di esperti gratuiti (oltre a Gaetano Nanì a pagamento) che avrebbero dovuto mettere a disposizione le loro qualificate competenze a disposizione dell’ente. Ad oggi, però, non risultano all’esterno tangibili riscontri. Si tratta del di Antonino Giardina Papa (Servizi Sociali), di Rosa Agustina Siracusa (Politiche Giovanili e Associazioni Comunali), di Maria La Malfa (Statistica), di Giuseppe Abbriano (Organizzazione eventi enogastronomici ed incremento turistico) e di Giovanni Gambuzza (Incoming territoriale, turismo ambientale e promozione turistica).