«Da sempre impegnato in politica e profondo conoscitore del territorio, Franco, milazzese, ci darà una mano con il suo prezioso contributo», assicura Calderone.

Il professore Franco Pino è il nuovo consulente del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. A comunicarlo è un post del deputato regionale Tommaso Calderone. Non viene precisato l’esatto compito ma si sottolinea che presterà consulenza “su importanti tematiche”. Pino, già esperto gratuito del Comune durante il mandato dell’ex sindaco (e fratello) Carmelo Pino, è vicino all’attuale amministrazione Midili.

