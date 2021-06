La giunta municipale ha approvato il progetto per la riqualificazione del Parco giochi inclusivo di piazza Impastato. La spesa prevista, circa 53 mila euro, è stata individuata nella linea di finanziamento previsto dal Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali. L’obiettivo principale è quello di creare delle aree gioco che siano da un lato sicure ed inclusive a tutti i bambini e dall’altro di accrescere il valore delle aree a verde pubblico rendendole più fruibili e piacevoli.

L’intervento, a cura dell’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Santi Romagnolo, prevede la fornitura e installazione di attrezzature ludiche in una porzione di area della piazza Impastato, già destinata a parco giochi. Ci sarà quindi la sostituzione dei giochi esistenti ormai non più del tutto funzionanti, compresa la realizzazione della pavimentazione in gomma colata antitrauma. Le aree si distingueranno per fascia di età con giochi per i bambini più piccoli (2/4+anni) e giochi per bambini più grandi (6/8/12/14+ anni).