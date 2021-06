Il Rotary Club Milazzo presieduto da Maria Torre, nell’imminenza della conclusione dell’anno sociale in corso, torna nuovamente ad occuparsi delle persone più bisognose, dopo le molteplici iniziative di service che hanno visto il club mamertino già impegnato in pregevoli donazioni di beni alimentari, vestiario, giocattoli, tablet e TV. In questo ultimo fine settima di giugno, il Rotary Club Milazzo, con la collaborazione del proprio Interact e Rotaract e con la collaborazione di Azione Cattolica e Banco Alimentare, ha in programma una raccolta alimentare, presso i supermercati Dèco di Milazzo in Piazza XXV Aprile, Piazza ex Stazione e Piazza S. Giovanni.

La raccolta alimentare sarà devoluta alla Caritas parrocchiale di Milazzo i cui locali sono ubicati accanto alla Chiesa del Carmine.

L’iniziativa oltre a rivestire un evidente valore sociale, segna una importante tappa nel percorso di crescita del Rotary Club Milazzo che, in occasione della ricorrenza del 60’ anno di fondazione, ha voluto ridare concreta azione al proprio Interact oggi composto da Elena Castellaneta – Presidente, Claudia Castellaneta, Sofia Pontoriero, Salvo Pontoriero, Gianluca Giordano, Stefano La Cava e Michela Trimboli.

Nell’ambito dell’iniziativa, che si concluderà domenica 27 giugno con la consegna del ricavato, è prevista la cooptazione dei nuovi soci Interact Pietro Spada, Andreina La Cava, Cristina Pontoriero e l’insediamento di Sofia Pontoriero – Presidente Anno Rotariano 2021/22 nella foto insieme al Past President Elena Castellaneta.