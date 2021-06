Milazzo, il depuratore non funziona: dopo 12 anni risarcimento da 37 mila euro per un lido di Ponente

Trentasettemila euro di risarcimento danni oltre interessi e spese legali. Il tribunale di Barcellona ha condannato il comune di Milazzo per i danni economici cagionati ad un lido di Ponente causati dal divieto di balneazione disposto in piena stagione estiva sul lungomare di Ponente per il cattivo funzionamento del depuratore di Fossazzo. I fatti risalgono al 2009 e ci sono voluti dodici anni per arrivare alla sentenza è giunta. A gestire il sito che si chiamava “Playa Mignon” (oggi Horizon) era la cooperativa “Obiettivo salute e lavoro”. Oggi il mare di Ponente gode di ottima salute ed è uno dei piĂą sicuri ed apprezzati del comprensorio.

Il Tribunale di Barcellona, accogliendo il ricorso dell’avv. Stefano Muscianisi, legale della coop, ha disposto il pagamento di 37 mila euro oltre interessi mentre altri 8 mila euro complessivi riguarderanno le spese legali e processuali. La richiesta originaria ammontava a 50 mila euro. Sono state, comunque, riconosciute sia le spese per gli investimenti fatti per riavviare il lido, sia il mancato guadagno. La difesa del Comune ha tentato di far emergere che le ordinanze sindacali non afferivano al tratto di litorale sul quale si trovava il lido “Playa Mignon”. Inoltre, i valori analizzati a seguito di campionamento nel medesimo tratto non facevano mai rilevare il superamento dei valori consentiti. Ma nell’opinione pubblica l’idea che l’intera zona non fosse balneabile avrebbe creato ugualmente i danni.

La vicenda risale al giugno del 2009 quando il sindaco Lorenzo Italiano ha disposto con diverse ordinanze il divieto di balneazione lungo il litorale di Ponente nel periodo compreso tra l’undici giugno ed il trentuno luglio, motivandole col fatto che erano in corso lavori di ristrutturazione dell’impianto di depurazione comunale di contrada Fossazzo e che, durante l’esecuzione dei lavori, «l’impianto non poteva esercitare la propria funzione depurativa in quanto le lavorazioni in corso riguardavano tutte le fasi di processo e considerato altresì che i reflui affluenti all’impianto vengono scaricati in mare mediante condotta sottomarina senza sostanziale abbattimento del carico inquinante».