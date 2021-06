Per combattere l’inquinamento da plastiche e microplastiche adesso arriva a Milazzo “Seabin” il cestino marino mangiarifiuti. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi nell’aula consiliare la campagna di Coop per l’ambiente “Un mare di idee per le nostre acque” realizzata in collaborazione con il partner scientifico “LifeGate”. Evento che si è concluso, infatti, con la posa presso il porticciolo turistico “Marina del Nettuno” del cestino che galleggiando a pelo d’acqua, cattura i rifiuti, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l’acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d’acqua all’ora e necessita di interventi di svuotamento e pulizia.

Aprendo la serie degli interventi programmati il sindaco Pippo Midili ha evidenziato che «una città sede dell’Area marina protetta non può non guardare con grande soddisfazione all’attivazione di questo progetto: una apparecchiatura che punta migliorare la qualità delle acque del golfo, andando a rimuovere i rifiuti galleggianti, in particolare i derivati degli idrocarburi come plastiche, microplastiche, microfibre, ma anche i mozziconi di sigaretta».

«Si tratta di un’azione concreta che contribuisce alla tutela di una delle eccellenze del nostro territorio – ha aggiunto Giovanni Mangano, presidente dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo – il patrimonio naturalistico marino oggi più che mai salvaguardato proprio grazie alla Riserva marina».

«La protezione e la tutela del mare è prioritaria, a maggior ragione nello specchio d’acqua di fronte il Comune di Milazzo – ha affermato Barbara Floridia, sottosegretaria alla pubblica istruzione, – evidenziando come in questi anni è cresciuta sempre più l’attenzione per quanto riguarda la depurazione delle acque reflue nel territorio. Con l’installazione del dispositivo Seabin si va ad aggiungere un altro importante tassello nella salvaguardia del sistema marino milazzese, per combattere l’inquinamento dalla plastica e dalle microplastiche».

Concetti ribaditi dal presidente Mega sottolineando l’impegno dell’Adsp sulle tematiche ambientali e per rendere i porti sempre più sostenibili sotto ogni aspetto e da Blandina che dopo aver fatto riferimento alla funzione ed interventi della Marina del Nettuno che la rendono sempre più “green”, ha proposto l’istituzione di un battello da affidare a volontari ed un kit ai diportisti per riportare a terra in modo corretto i rifiuti.

Il Comandante della Capitaneria di porto Massimiliano Mezzani, ha auspicato il rispetto del mare, fino ad ora fin troppo sfruttato, perché bisogna goderselo nel modo migliore, ma non come risorsa da sfruttare. “Per ottenere risultati positivi ed un ambiente più vivibile –ha concluso- va fatta prevenzione ed assicurata un’adeguata educazione.

Per il Presidente delle lega delle Coop Sicilia, Filippo Parrino, il mare va visto anche come risorsa economica e va salvaguardato, soprattutto educando nel consumare meno plastica, e in questo ha elogiato l’iniziativa che si sta portando avanti nella città di Milazzo, dichiarandosi soddisfatto dell’operato delle Coop in Sicilia.

In chiusura Enrico Quarello, direttore delle politiche sociali e relazioni territoriali Coop Alleanza 3.0 ha detto che l’installazione del Seabin a protezione del mare di Milazzo e la partecipazione e la promozione della campagna “Un mare di idee per le nostre acque” si ispirano all’idea di sviluppo sostenibile che guida Coop Alleanza 3.0 nel suo agire sul territorio e per le comunità»,

Con la campagna di Coop arrivata a Milazzo, è stato inaugurato il trentaduesimo Seabin di questa iniziativa, installato presso la Marina del Nettuno.