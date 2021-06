MESSINA. Si è conclusa “Bar Move Show”, la prima competizione internazionale di cocktail acrobatici di Messina. La gara, che si è svolta al lido “Octopus”, ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori “Flair Bartender” d’Europa, provenienti da tutto il continente, che si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo di campione. Alla manifestazione, promossa dal “Club Barman dello Stretto”, con la collaborazione di Radio Zenith Messina e Dario Di Carlantonio, erano due le categorie in gara: pro e semi-pro. Un appuntamento nato con la volontà di formare, crescere e diffondere il Flair Bartending, una speciale competenza di preparazione acrobatica dei cocktail: uno spettacolo visivo, accompagnato da musica, divertimento e intrattenimento che, per due pomeriggi, ha trasformato il locale della litoranea in un grande palcoscenico.

Ad aggiudicarsi il premio più ambito è stato il lettone Deniss Trifanovs che ha convinto le tre giurie della competizione con una performance “circense” ad alto tasso di spettacolarità. Primo nella categoria semi-pro è invece il messinese Salvatore Delia.

«Non è stata una gara ma una grande festa alla quale hanno preso parte alcuni ragazzi messinesi – spiega Claudio Patania, fondatore del Club Barman dello Stretto e dell’omonima associazione. «Questo è solo un punto di partenza. Siamo già pronti per l’edizione dell’anno prossimo che travalicherà i confini dell’Europa coinvolgendo professionisti provenienti da tutto il mondo». Creato nel 2015, il Club si occupa di formazione per bartender a 360° con corsi base e acrobatici, offrendo aggiornamenti gratuiti con la collaborazione di professionisti provenienti da ogni parte del Paese (tra questi, Michele Venturini, Francesco Spenuso, Fabio Bacchi, Max La Rocca e tanti altri).

«È stata un’esperienza bellissima, accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico in una bellissima location», è invece il commento di Dario Di Carlantonio, considerato come uno dei più importanti esponenti del bartender. Di origini molisane, si è formato professionalmente a Roma con Fbs come trainer di flair bartender, partecipando a diverse competizioni internazionali e portando lo stile italiano nel mondo. Oggi è trainer della scuola del Club barman dello Stretto, insieme a Daniele De Carolis e Vincenzo Fusco.

P.R.