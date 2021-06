MESSINA. Dopo l’implicita conferma del sindacato autonomo Or.S.A. dello “sciopero regionale del personale marittimo della società Caronte & Tourist Isole Minori per il giorno 24 giugno di otto ore dalle 8 alle 16, la compagnia di navigazione informa la clientela che i servizi minimi garantiti sono rinvenibili sul sito sociale al link https://bit.ly/3xAhWWa .

«Nonostante la richiesta formulata lo scorso 14 giugno – denuncia C&TIM – “l’Or.S.A. ha ritenuto di non comunicare la struttura dei servizi minimi da garantire all’utenza delle isole minori siciliane in occasione di uno sciopero proclamato in spregio delle cadenze cronologiche e procedurali previste dalla normativa vigente». La Società si è quindi mossa in autonomia, informandone Autorità marittime e istituzionali di riferimento “per un doveroso fatto di rispetto e responsabilità”

«Continuiamo a trovare singolare oltre che paradossale – è la chiosa finale – il fatto che il sindacato Or.S.A. continui a chiedere di essere ammesso al sistema delle relazioni industriali aziendali operando costantemente al di fuori delle regole che lo governano»