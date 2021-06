Inaugurata a piazza Nastasi la prima panchina gialla per dire no al bullismo e al cyberbullismo. Il progetto, ideato dall’Osservatorio violenza e suicidio di Milazzo è stato sostenuto dal Lions Club cittadino. «Lo abbiamo immaginato più di sei mesi fa – dice Valentina Sabino, presidente dell’Osservatorio – ma causa del Covid è stato sempre rimandato. Quando su di una panchina è comparsa una scritta offensiva abbiamo deciso di accelerare unendo le forze con il club service Lions». «Abbiamo voluto cancellare quella scritta – afferma il presidente del Lions Club Milazzo Salvatore Ravidà – per dare un segnale di presenza e di attenzione a queste problematiche. Sulla targa abbiamo messo il numero di emergenza e l’applicazione dove si possono fare delle denunce in tempo reale».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin