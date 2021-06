Due interventi nella notte per i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo. Poco prima dell’una di notte sono intervenuti a Terme Vigliatore, sulla via Nazionale, dove è stato estratto una persona incastrata all’interno della vettura dopo un incidente autonomo. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papardo in codice rosso.

Successivamente i vigili del fuoco sono intervenuti a Barcellona Pozzo di Gotto, in zona Cicerata, per un altro incidente autonomo, in cui una Fiat 500 ha urtato un tubo del gas per poi concludere la sua corsa contro un auto in sosta. I feriti estratti sono stati affidati al personale medico presente sul posto e trasportati in ospedale. La squadra, prima di rientrare in sede, ha messo in sicurezza i mezzi incidentati, il tubo di media pressione e bonificato tutta l’area interessata. I mezzi intervenuti sono stati autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze e i militari della Guardia di Finanza.

—