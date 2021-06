Il comune di Milazzo da la possibilità di sposarsi non solo in luoghi esterni al municipio ma anche di domenica. L’autorizzazione è stata rilasciata a strutture ricettive ed edifici di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico. L’ultima in ordine di tempo che ha ricevuto l’ok dalla giunta è un lido balneare nella riviera di Ponente.

Sempre in tema di nozze, sarà possibile per i cittadini sposarsi anche nelle giornate di domenica. Varia però il canone da versare al Comune, fissato in 1000 euro.