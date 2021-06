L’Eolian Hotel riapre i battenti e porta l’estate a Milazzo. L’albergo più grande della città domani, un giorno prima dell’inizio della stagione più turistica dell’anno, alza il sipario dopo il secondo lockdown con il sold out. La struttura che sovrasta Milazzo con le sue quarantasei camere, ristorante, piscina, campo da tennis per riaprire in sicurezza ha studiato un rigidissimo protocollo anti-covid che prevede non solo il distanziamento sociale ma anche una sanificazione continua ma discreta di tutti gli ambienti.

Con l’albergo riapre il 28 giugno anche la piscina esterna, accessibile dall’esterno con ingresso a pagamento. Per gli ospiti dell’Eolian Milazzo Hotel, invece, c’è la possibilità di scegliere fra due piscine con acqua salata ed una con idromassaggio. Ideali per trascorrere dei momenti in totale relax con vista mare in un contesto raffinato, dov’è possibile cenare ed organizzare eleganti aperitivi.

Ritornerà fruibile anche il campo da tennis da sempre apprezzato dagli ospiti dell’albergo e punto di riferimento per molti milazzesi. Un impianto dove è possibile trascorrere il tempo libero praticando uno tra gli sport più amati del mondo. La struttura, infatti, offre a tutti coloro che amano già praticare questa disciplina o che vogliono iniziare a cimentarsi, la possibilità sia a grandi che a piccoli, di prendere parte a lezioni individuali seguiti dalla presenza di un istruttore qualificato Fit.

«Per i nostri ospiti – precisa la direzione – non vediamo l’ora di far sentire l’Eolian la loro casa lontano da casa. Il personale, quest’anno è particolarmente motivato. I presupposti per un bellissima stagione ci sono tutti. E poi ripartiamo anche con gli eventi. In programma abbiamo congressi di spessore internazionale e nazionale già dal mese di luglio. Importati per la struttura e la stessa destiazione»

ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE EOLIAN HOTEL MILAZZO PER OGGI MILAZZO