Si è spento ad 86 anni padre Giovanni La Spada, Parroco di S. Pietro di Milazzo per oltre 60 anni, Veniva accudito da tempo nella comunità per anziani Villa Robinia. Domenica 20 giugno alle 11.00, nel rispetto delle norme anti COVID, sarà allestita la camera ardente nella chiesa di s. Pietro. Sempre domenica alle 21.00 ci sarà la veglia di preghiera. Lunedì 21 Giugno alle 16.00 l’Arcivescovo celebrerà i funerali nella chiesa di S. Pietro di Milazzo.

Milazzo, si è spento padre Giovanni La Spada. Per 60 anno ha guidato la parrocchia di Santo Pietro

