Colonnine elettriche anche nel centro di Milazzo, firmata convenzione con Be Charge

Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici saranno installate nel centro cittadino. La giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa con la società Be Charge di Milano per la fornitura, installazione e gestione di queste infrastrutture che potranno agevolare l’acquisto di mezzi elettrici da parte dei cittadini.

Non sono previsti oneri per il Comune. Ulteriori richieste di installazione di centraline sono state presentate da altre associazioni e saranno vagliate dagli uffici nei prossimi giorni. Si tratta delle prime pubbliche dopo quelle installate da un privato nei propri parcheggi (Parco Corolla).