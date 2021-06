Completati i lavori di messa in sicurezza della banchina di piazza Ngonia del Tono che era stata interessata negli ultimi anni da un importante cedimento strutturale a seguito di una discusso convogliamento delle acque realizzato nel corso di rifacimento della piazza.

All’inizio di aprile la giunta ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Marino per l’importo di 40 mila euro. Alla fine dello stesso mese si è proceduto all’affidamento dei lavori e a metà maggio, arrivato l’ok da parte del demanio (in quanto i manufatti ricadono nell’area di competenza dello stesso) l’impresa “Teatino Gaetano” ha effettuato l’intervento conclusosi proprio questa settimana.

Un lavoro di ripristino che oltre a scongiurare ulteriori crolli limitando così i pericoli per la pubblica incolumità e quindi mantenere un adeguato decoro alla fascia di arenile limitrofa alla Ngonia del Tono, si è rivelato anche funzionale in quanto permette un accesso diretto a tutti, comprese le persone con handicap, direttamene in spiaggia.

“Un ottimo intervento – ha detto il sindaco Pippo Midili – finanziato con fondi comunali che oltre a rimuovere le criticità esistenti che si trascinavano da tempo ha permesso di offrire un supporto a chi frequenta questo angolo di litorale, giustamente etichettato come il più suggestivo di Milazzo. A breve sistemeremo anche una passerella per facilitare ancora di più il raggiungimento della parte finale dell’arenile”.