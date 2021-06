Salvatore Pione è un artista emergente, nato a Messina il 1995 e cresciuto a Milazzo che fino al 26 giugno esporrà le proprie opere a Londra in occasione del Degree Show. Dopo aver conseguito una laurea in animazione 2D a Torino si è spostato Londra dove vive e lavora. In occasione del conseguimento di un Bachelor Degree in Fine Arts presso l’University of Arts della capitale inglese, esporrà varie sue sculture; si tratta di silhouettes in legno dipinte in colori acrilici, bi o tridimensionali, alcune delle quali quasi a grandezza d’uomo, che rappresentano personaggi immaginari ed hanno un significato allegorico.

Nonostante la staticità, le sagome esprimono movimento comunicando con quanto attiene allo spazio circostante, suggerendo una possibilità di contatto con lo spettatore. La sua tecnica è in continua evoluzione e risente del bagaglio di sperimentazioni avvenute nel corso degli anni. Le opere di Salvatore coniugano scultura, pittura, disegno e animazione, scrittura e suono, prendendo forma attraverso installazioni di varia natura.

Pione è stato ammesso ad un master di Fine Arts alla Goldsmiths University a Londra che inizierà a settembre.