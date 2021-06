«Da tutti è stato manifestato l’entusiasmo di garantire l’impegno affinchĂ© il Pd torni ad essere protagonista della scena politica della cittĂ con la voglia di tornare a fare politica attiva in mezzo alla gente – si legge in una nota – fungendo da collante fra le varie componenti del centrosinistra e dialogando con il mondo dell’associazionismo e del volontariato, terreno da sempre consono alle caratteristiche del partito.

L’assemblea cittadina composta da quarantasette iscritti ha l’obiettivo di rilanciare l’azione del partito in un momento che vede il Pd assente per la prima volta dagli scranni del consiglio comunale, dovuto ad un esito delle urne tutt’altro che positivo.

Il congresso cittadino di Milazzo ha eletto Salvatore Gitto , nuovo segretario del Pd cittadinoo. Ieri gli iscritti, collegati da remoto e coordinati dalla segretaria uscente Natascia Fazzeri , hanno rinnovato gli organi direttivi del partito cittadino e hanno dato avvio alla ripresa ufficiale delle attivitĂ che, per svariati motivi legati anche al momento contingente riguardante la pandemia, avevano segnato il passo rimanendo di fatto ferme alla fine della tornata elettorale.

