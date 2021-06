“Auguri dunque a tutti i partecipanti alle attività del coordinamento cittadino che saprà supportare il nostro gruppo consiliare e quello parlamentare all’Ars a Palermo per rilanciare idee e proposte a beneficio della collettività.” Ha concluso.

L’Onorevole Catalfamo ha voluto ringraziare durante il corso della riunione chi si è speso in questi anni nella militanza e nell’associazionismo nel mondo leghista a Milazzo.

E’ stato ufficializzato il nuovo coordinamento cittadino per la Lega Sicilia di Milazzo. Presidente del coordinamento sarà Antonella Bartolomeo. Alla presenza dell’Onorevole Antonio Catalfamo , coordinatore provinciale Lega Sicilia, e di Damiano Maisano – consigliere comunale Lega Sicilia – sono stati formalizzati anche gli altri dirigenti del coordinamento: il commercialista Santi Grillo , l’architetto Francesca Maio , Giusy Nania (quota Lega Giovani), l’imprenditore turistico Pino Ragusi , l’avvocato Salvatore Coppolino , Mario Saporita , l’avvocato Giuseppe Starrantino .

