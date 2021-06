Ex Mercato coperto, disco rosso al progetto, finanziamento a rischio. La conferenza di servizi che avrebbe dovuto favorire il rilascio delle autorizzazioni di tutti gli enti preposti, prima dell’espletamento dell’appalto, si è infatti conclusa negativamente.

Determinante il parere negativo espresso dal Genio civile di Messina, atteso che – è stato confermato – l’ex mercato coperto costituisce un unico corpo di fabbrica con l’edificio attiguo in uso alla Polizia di Stato. Il finanziamento di 600 mila euro riguardava solo l’ex mercato coperto.

La Regione, già nel marzo del 2020 aveva avviato il procedimento di revoca del finanziamento, sostanzialmente, per il mancato rispetto dei termini previsti nelle fasi indicate nel cronoprogramma oggetto di convenzione.

La precedente Amministrazione aveva dato incarico ugualmente ad un professionista per redigere la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell’edificio che sarebbe dovuto diventare un centro servizi a supporto delle attività turistiche territoriali.

L’attuale, ha cercato di accelerare i tempi presentando la progettualità agli enti interessati al rilascio del parere, ma è sorto l’intoppo che a questo punto davvero mette in discussione le somme assegnate, nel 2018, nell’ambito del Po Fesr 2014-2020 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti – e di quelli che in passato hanno elaborato, come quello di Milazzo, un Piano integrato di sviluppo urbano (Pisu).

