L’Associazione “Guide Turistiche Eolie Messina Taormina” rappresenta un gruppo di professionisti multilingue abilitate della Regione Siciliana che da molti anni opera nella propria terra con passione, preparazione e competenza. Propone visite guidate di città, siti archeologici, musei, aree naturalistiche e non solo, garantendo professionalità, cortesia e competenza fruttodi un costante impegno di studio e aggiornamento e di profonda conoscenza del territorio.

Nell’ambito delle iniziative organizzate a Milazzo, le guide turistiche offriranno la loro professionalità pluriennale e la conoscenza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio.Il percorso di promozione e ottimizzazione dei servizi turistici, sia che si tratti di accoglienza, divulgazione di notizie inerenti all’ambito territoriale o supporto linguistico e tecnico-professionale in occasione di scambi culturali, fiere, workshops e manifestazioni folkloristiche, vedrà l’Associazione impegnata in prima persona al fianco dell’amministrazione comunale con scopo precipuo di gettare una nuova luce sul comprensorio milazzese spesso confinato a semplice anello di congiunzione tra la costa siciliana e l’arcipelago eoliano.

Un accordo firmato per rendere maggiormente fruibile l’offerta turistica del territorio comunale grazie all’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali. L’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina, nella persona del presidente Pina Florio , ha firmato una convenzione con il Comune di Milazzo rappresentato dall’Assessore ai Beni Culturali Francesco Alesci e dal dirigente Domenico Lombardo .

