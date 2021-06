Attività ludico ricreative e centri estivi per minori, bando per selezionare gli enti

Pubblicato in data odierna sul sito istituzionale del Comune di Milazzo un avviso finalizzato alla formazione di un elenco di enti per lo svolgimento di attività ludico ricreative-centri estivi, per l’accoglienza di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. L’avviso è rivolto a Enti privati, Associazioni, Enti del Terzo Settore, Parrocchie/Oratori, operanti nel territorio comunale per il periodo giugno/settembre 2021.

Per richiedere l’iscrizione all’elenco occorrerà presentare entro il prossimo 30 giugno la modulistica allegata all’avviso, unitamente ad apposito progetto organizzativo predisposto in conformità a quanto previsto dalle recenti linee guida ministeriali. Una volta formato l’elenco degli enti accreditati si procederà quindi, – non appena verranno trasferite all’Ente le risorse stanziate per tali finalità dal recente Decreto Sostegni Bis – alla pubblicazione di un ulteriore avviso finalizzato all’erogazione di un contributo in favore dei centri estivi accreditati, volto a garantire l’esenzione o la riduzione dei costi di frequenza per le famiglie in possesso di specifici requisiti.

«Un’iniziativa indispensabile per garantire ai bambini ed ai ragazzi, anche con bisogni speciali, opportunità educative – ha affermato l’assessore Simone Magistri, oltre che ludico/ricreative, anche durante il periodo estivo, grazie all’importante contributo delle tante realtà operanti già da tempo nel territorio di Milazzo».