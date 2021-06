L’atleta Giulia Violi del Club Ippico milazzese “Le Coccinelle”, conquista nel salto ad ostacoli il primo posto del podio di categoria al campionato reginoale Fise Sicilia. Domenica 6 giugnonegli impianti del Circolo Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo (TP), una nutrita rappresentativa da ogni parte della regione si è data appuntamento per misurarsi in campo. Giuli Violi, in sella a Acero, si è imposta nella categoria Criterium 1° grado Senior/Young rider alla guida dell’istruttore Francesco Scarpato. La giovane amazzone ha combattuto duramente nelle fasi preliminari aggiudicandosi punti su punti e, nonostante la concorrenza agguerrita si è imposta sul podio piĂą alto, lasciandosi dietro Flavio Sinagra su Eclis (Riders Club; istr. Filippo Infantino) e Alessandro Agozzino su Dinkie J (C.E. Aretuseo; Istr. Marcello Ortisi)

Diversi i titoli assegnati nel Campionato Regionale di salto ostacoli edizione 2021 che ha visto ben 330 binomi alla partenza in una tre giorni di grande sport e spettacolo nell’impianto a due passi da Segesta. Soddisfatto del risultato è anche il Presidente del Comitato FISE Sicilia, Fabio Parziano.