Alessandro Valenti, dopo aver ricevuto il “collare” dal predecessore Alfredo Buttafarro , si è detto emozionato e grato della fiducia accordatagli e ha colto l’occasione per ricordare i valori e lo spirito di servizio che devono animare tutti i soci, sempre nel segno della mission propria del Kiwanis ovvero l’aiuto ai bambini di tutto il mondo.

Alessandro Valenti del Club Milazzo Città del Capo, del quale è stato presidente fondatore nell’anno sociale 2016/17, è stato confermato Luogotenente Governatore per l’annosociale 2021/22 della Divisione 1 Sicilia Dei Due Mari Valdemone. L’avvocato milazzese è stato designato per acclamazione lo scorso 4 giugno, a Messina, alla presenza del Governatore Nazionale del Kiwanis Maura Magni , durante l’Assemblea Elettiva.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.