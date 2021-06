Nella Lega, invece, sarà ufficializzata a breve il nuovo coordinamento cittadino. L’avvocato Antonella Bartolomeo dovrebbe diventare la responsabile cittadina del partito. Al suo fianco altri professionisti che assieme alla Bartolomeo erano stati designati assessori del candidato sindaco Damiano Maisano (oggi consigliere di opposizione) come il commercialista Santi Grillo e l’architetto Francesca Maio .

I partiti cittadini ricominciano a riorganizzarsi anche in vista del prossimo appuntamento elettorale, le regionali del prossimo anno. Il Partito Democratico dopo il flop elettorale ricomincia da Salvatore Gitto, florovivaista ed esponente storico di Legambiente. A metà mese, domenica 20 giugno, è previsto il congresso cittadino che ricomincerà a ricostruire il partito che oggi vanta meno di una cinquantina di iscritti. Secondo gli accordi delle varie anime interne, Gitto dovrebbe essere eletto segretario cittadino mentre il candidato a sindaco Gioacchino Abbriano dovrebbe andare alla presidenza.

