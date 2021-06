Il lavoro di Nello Principato, infatti, è apprezzato specie nel campo del minibasket, per il quale è stato membro della commissione nazionale dal 2000 al 2005.

Tra i 300 testimonial del Centenario siciliano che hanno dato lustro alla pallacanestro attraverso la propria opera sul territorio o tenendo alto il nome della Sicilia, l’unico milazzese premiato è stato Nello Principato , un riconoscimento meritato per chi, da oltre 50 anni, si dedica allo sviluppo e propaganda del basket a livello regionale e locale

