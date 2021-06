Il consigliere comunale Damiano Maisano, da oggi si occuperà della Segreteria Tecnica della Lega per la Sicilia Orientale. Lavorerà assieme al Responsabile Regionale, Gabriele Scariolo. Sarà una sorta di intermediario tra le istanze del territorio e la deputazione regionale (e forse nazionale). «Damiano – ha affermato il segretario regionale della Lega, Nino Minardo – ha aderito tra i primi al programma di Matteo Salvini, ha contribuito da subito al radicamento del partito nella provincia di Messina, sia ottenendo uno straordinario risultato elettorale alle Europee del 2019, sia permettendo al nostro partito di essere presente per la prima volta al Comune di Milazzo, con due consiglieri, grazie alle due liste allestite in occasione della sua candidatura a sindaco». Liste che con oltre il 7 per cento hanno raccolta la percentuale più alta in Sicilia nelle ultime amministrative.

«Ringrazio l’onorevole Minardo per la fiducia accordata e sono pronto a mettermi a disposizione del partito con lo spirito giusto, quello del “vince la squadra” a cui noi tutti facciamo riferimento e sono certo riusciremo a dare alla Lega quel ruolo che merita anche nella nostra regione», ha commentato Maisano.