Una giornata di grande sensibilizzazione ed educazione ambientale organizzata all’associazione culturale “Ganadora” e dall’Area Marina Protetta Capo Milazzo. La manifestazione si è svolta sabato 5 giugno nella spiaggia “Tre Pietracce” all’interno dell’Amp. Hanno partecipato e co-organizzato l’evento anche Marevivo Onlus, la Consulta giovanile Milazzo, Siso Project, Aism, Muma, Si resti arrinesci.

Al termine della mattinata destinata alla raccolta e alla pulizia della spiaggia, il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha voluto porgere il proprio saluto e il proprio ringraziamento a tutti i volontari. «E’ stata una giornata proficua – dice Gabriele Seminara, esponente del direttivo dell’associazione culturale Ganadora – con un’organizzazione capillare che ha portato alla raccolta di un ingente quantitativo di materiale da smaltire. Come associazione promotrice dell’evento ringraziamo i volontari e i gruppi che hanno aderito all’iniziativa. Siamo certi che seguiranno altre occasioni come questa, di attenzione e cura per il nostro territorio».