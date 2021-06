Prestigiosa nomination per il milazzese Giampaolo Catanzaro, nell’XI edizione de “La Pellicola d’Oro 2021”. Catanzaro ha ricevuto l’ambita candidatura nel premio nazionale che ha come obiettivo di portare alla ribalta anche quei “mestieri” del cinema che hanno un ruolo fondamentale per la realizzazione di un film come, nel caso specifico, per Giampaolo, il “Fonico di presa diretta”. Catanzaro ha calcato numerosi set delle fiction più famose di Rai, Mediaset e Sky: da Don Matteo a Che Dio ci aiuti a 1994.

Nell’edizione di quest’anno, il direttore Artistico Enzo De Camillis, ha presentato alla giuria, costituita da 230 professionisti addetti ai lavori, ben 80 tra film e fiction, nominando le cinquine delle dodici categorie in concorso per la sezione “Film” e, le terne per la sezione “Fiction”.

Qui di seguito le terne per la Sezione Fiction:

FONICO DI PRESA DIRETTA

CARITO GAETANO – Fiction “L’amica Geniale” e “Storia di un nuovo cognome”;

CATANZARO GIANPAOLO – “ Io ti Cercherò ”;

– “ ”; PORCARI FILIPPO – VITE IN FUGA

ATTORI E ATTRICI PROTAGONISTE

Attore protagonista : Luca Argentero con “Doc” e “Nelle tue mani”; Alessandro Gassman in “ Io ti cercherò” ; Claudio Gioè “Vite in fuga”. Attrice protagonista : Matilde Gioli con “Doc” e “Nelle tue mani”, Sansa Maya in “ Io ti cercherò” Anna Valle in “Vite in fuga”.



Nel 2017, La Pellicola d’Oro entra a far parte come premio collaterale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, riconoscendo i mestieri di quei professionisti che hanno collaborato alla realizzazione di un film in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La Pellicola d’Oro riconosce ogni anno con un premio alla carriera quegli artisti, attori, registi, tecnici e aziende che hanno dato un segno al nostro cinema per capacità e professionalità indiscutibile nel proprio ambito professionale, ricordiamo: Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone, Micaela Ramazzotti, Ennio Fantastichini, Stefano Accorsi, Roberto Perpignani, la R.E.D., l’AugustusColor, la Panalight, Rancati srl, Barbara Buchet, Placido Domingo Jr.