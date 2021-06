Il Garante dell’infanzia negato, dibattito in Marina Garibaldi dopo la bocciatura del consiglio comunale

Oggi, domenica 6 giugno, alle ore 18.30 nei pressi della statua di Luigi Rizzo, sul Lungomare Garibaldi, si terrà un incontro pubblico sul tema riguardante la figura del Garante dell’Infanzia e del Disabile oggetto nelle scorse settimane di un accesso dibattito in Consiglio Comunale.

L’iniziativa è promossa da Civico Sei, Cittadinanza Attiva e Adesso Milazzo. Tra i relatori Angelo Fabio Costantino – Garante dell’Infanzia e Adolescenza di Messina, Maria Rita Ielasi – coordinatrice regionale associazione Cammino Sez. Sicilia, Dino Smedile – operatore Sportello H di Cittadinanza Attiva e Attilio Andriolo coordinatore di Cittadinanza Attiva Milazzo. Presenti il Consigliere Antonio Foti e Adele Roselli, Presidente dell’Associazione Civico Sei, che modererà il dibattito.

«Riteniamo l’approccio alla discussione da parte del Consiglio Comunale, su entrambe le questioni profondamente sbagliato – dice Adele Roselli – Con il supporto di relatori qualificati e altre realtà civiche cittadine proveremo ad approfondire due tematiche di strettissima attualità con l’obiettivo di mantenere vivo il dibattito. Adesso Milazzo sta lavorando ad ulteriori proposte da presentare in Consiglio nelle prossime settimane, per esempio la mozione Autism Friendly sulla sindrome dello spettro autistico e riprenderà la questione legata all’abbattimento delle barriere architettoniche già discussa in Consiglio Comunale».