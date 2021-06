Sabato 5 giugno alle 18,30 a palazzo D’Amico sarà presentato il volume “Rifioriscono i prati in primavera” – Emozioni nei giorni del Coronavirus (raccolta di saggi, diari, poesie ed illustrazioni), curato da Lombardo edizioni.

Dopo i saluti del sindaco Pippo Midili, interverranno l’assessore Francesco Alesci, il presidente del Consiglio di biblioteca, Filippo Russo, l’editore Antonio Lombardo ed i rappresentanti del Comitato di valutazione (Valentina Di Salvo, Giovanni Dugo, Gianni Lombardo, Donatella Manna, Filippo Russo).

A seguito dell’emergenza, nel rispetto delle direttive anti-covid, l’ingresso sarà consentito fino al massimo stabilito dalla legge.

«La Lombardo Edizioni – in una nota stampa – ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa inviando racconti, poesie, diari, disegni e foto da tutta Italia. Si congratula con gli autori selezionati ed inseriti nell’antologia, senza dimenticare quelli esclusi per motivi di spazio o per decisione dei componenti del comitato costretti ad operare scelte non facili ma sempre nel rispetto dei parametri di giudizio programmati. Anche a loro va un sentito ringraziamento».

Per una maggiore visione e partecipazione, la presentazione verrà trasmessa in diretta sui canali social di Radio Milazzo (@radiomilazzo).