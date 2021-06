BARCELLONA. Sarà presentato domenica 6 giugno, alle 18,30, ai Giardini Oasi di Barcellona, il volume “L’ultimo romito” scritto da Diego Celi, Enzo Basso e Pino Privitera. Racconta la storia di padre Alessio Mandanikiotis.

Il testo affronta la fase di declino che sta vivendo il Cristianesimo: quantità di edifici religiosi che in tutti i Paesi europei hanno chiuso i battenti e sono stati trasformati in sale bingo e supermarket.

Gli autori si soffermano sulla sparizione di ogni residuo di quella che un tempo era la Cristianità intesa come fatto pubblico, cioè come connessione tra istituzioni religiose e istituzioni politiche che per secoli ha caratterizzato tutti i regimi europei, sul modello dell’Impero Romano.

Interverranno l’assessore alla Cultura Viviana Dottore; Lorenzo Chinnici (pittore contempraneo); Raffaele Manduca (professore associato di Storia Moderna all’Università di Messina), Massimo Sindoni e Marcello Crinò (entrambi dell’associazione Genius Loci).