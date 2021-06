Il gruppo istruttore del Ministero dell’Ambiente ha deciso di prescrivere alla Raffineria di Milazzo l’installazione dei doppi fondi solo su 4 serbatoi ogni anno. Inizialmente dovevano essere 8. In più i controlli acustici saranno effettuati ogni 5 anni. È stata altresì ammorbidita la prescrizione in merito l’impermeabilizzazione dei bacini di contenimento attorno ai serbatoi. A comunicarlo con una nota le Associazioni e i comitati ambientalisti della Valle del Mela.

«A seguito dello sversamento in mare di gasolio contenuto all’interno di un serbatoio della Raffineria di Milazzo nel marzo del 2018 -scrivono gli ambientalisti – l’Ispra ha accertato la violazione di alcune prescrizioni da parte dell’industria, il Ministero ha diffidato la Raffineria ed è stato avviato, nel febbraio del 2019, il procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale».

Durante l’iter – sostiene il comitato degli ambientalisti – la Raffineria di Milazzo ha dichiarato di poter installare i doppi fondi in tutti i serbatoi entro il 2026, precisamente 8-9 serbatoi ogni anno e di effettuare i necessari controlli annualmente. Nel testo della diffida, inviata alla Raffineria di Milazzo, si legge chiaramente “di valutare e proporre eventuali ulteriori misure tecniche e gestionali rispetto a quelle già proposte, consistenti nella realizzazione dei doppi fondi in tempi più brevi di quelli previsti dal decreto di riesame dell’AIA e l’intensificazione del controllo con emissioni acustiche del fondo dei serbatoi a fondo singolo”.

«È assolutamente una decisione illogica ed irrazionale da parte del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Messina, dei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela – riprende la nota – considerato l’iter, le diffide e le conseguenze ambientali. Il Ministero ed i componenti del gruppo istruttore non hanno altresì applicato quanto previsto nel testo della diffida. Per prevenire incidenti come quello verificatosi nel 2018, è necessario dotare i serbatoi di doppi fondi ed aumentare i necessari controlli. Forse i componenti del gruppo istruttore non hanno ben chiaro le conseguenze devastanti dal punto di vista ambientale e sanitario prodotte dallo sversamento nel sottosuolo e nelle falde di prodotti petroliferi. Da 2 anni a Milazzo è stata istituita l’area marina protetta Capo Milazzo e le conseguenze di uno sversamento in mare di prodotti idrocarburici possono essere devastanti per l’ecosistema marino e costiero che merita sempre più maggiore tutela».

Le amministrazioni comunali di Merì, Monforte San Giorgio e Santa Lucia del Mela hanno deciso di impugnare il decreto di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. «Un grande gesto di responsabilità nei confronti dei territori a tutela anche delle generazioni future – concludono le Associazioni e i comitati ambientalisti della Valle del Mela – Le associazioni annunciano che presenteranno, dinanzi al tribunale amministrativo, intervento ad adiuvandum a sostegno del ricorso presentato dai comuni».