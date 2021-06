«Abbiamo accolto favorevolmente la proposta dell’associazione Ganadora – ha detto il presidente dell’ Amp Giovanni Mangano – in quanto la sensibilizzazione, l’educazione ambientale e la tutela del nostro habitat sono fra gli obiettivi statutari. A seguito delle mareggiate degli scorsi mesi, nella spiaggia si sono depositati notevoli quantitativi di rifiuti. Un tema questo che è particolarmente avvertito soprattutto tra i giovani».

Ancora un’iniziativa di sensibilizzazione ambientale nell’ Area Marina Protetta “Capo Milazzo” . Sabato 5 giugno alle 8,30 in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente – 2021, l’associazione culturale “Ganadora”, in collaborazione con l’Amp ed il patrocinio del Comune di Milazzo e dell’associazione Marevivo, ha scelto di dare il proprio contributo ripulendo la Spiaggia “Tre Pietracce” di Capo Milazzo.

