Il sindaco Pippo Midili e l’assessore alla Cultura Francesco Alesci sono intervenuti questa mattina alla cerimonia inaugurale del progetto “Mylartis”, finanziato dal Piano Triennale delle Arti 2019-2021 e promosso dal Terzo Comprensivo guidato dal dirigente scolastico Alessandro Greco.

Un progetto basato sulla creatività analogica e digitale, che ha dato vita a una serie di interventi di conoscenza, valorizzazione e riqualificazione di una porzione del territorio limitrofa alla scuola secondaria di primo grado Zirilli, sita in contrada Ciantro.

«Abbiamo fatto un viaggio nel tempo – ha detto Greco – l’aspetto che ha interessato il nostro studio è quello della “cultura materiale” alla quale abbiamo attinto per ripercorrere artisticamente, storicamente, quanto realizzato in passato in epoca preistorica e greco-ellenistica nella piana di Milazzo. Partendo dai luoghi in cui sono stati ritrovati i reperti attualmente esposti presso l’Antiquarium Domenico Ryolo di Milazzo, sono stati realizzati dei murales, la cui ispirazione è arrivata dallo studio dei reperti presenti nella tomba numero 5 dell’area Ciantro. La realizzazione, alla “maniera degli street artist”, di due murales nei muri esterni vuole essere la prima produzione di un racconto per immagini in cui passato presente e futuro si incontrano riqualificando un luogo di appartenenza della comunità scolastica. La riscoperta di tracce botaniche del passato, nel cortile della scuola, è stato realizzato attraverso sperimentazioni artistiche (ad esempio la stampa in cianotipia, antica tecnica fotografica)»

Nell’ambito del progetto è stata realizzata una audioguida in tre lingue (italiano, inglese, spagnolo) che permetterà da oggi di restituire un percorso archeologico, multimediale, scaricabile con l’app iztravel. Si tratta di un viaggio inedito, non solo per il luogo oggetto del tour ma anche per il ritmo narrativo e coinvolgente, alla scoperta di alcuni siti archeologici significativi come il villaggio preistorico, la fattoria ellenistica e la stessa tomba di Ciantro.