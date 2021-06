“DANTE -700” si avvale inoltre dall’esposizione di due documenti, in ristampa anastatica, di notevole interesse per gli studiosi del Sommo Poeta: il Libro del Chiodo, gelosamente custodito negli Archivi di Stato di Firenze, che contiene le due famose sentenze di condanna all’esilio e la “Commedia” di Foligno, l’Editio Princeps del 1472 universalmente considerata la prima opera a stampa della Divina Commedia.

Domani, venerdì 4 giugno, verrà inaugurata a Palazzo D’Amico la mostra-evento “ Dante 700 – Per seguire Virtute e Canoscenza ” che l’Istituto tecnico “Leonardo da Vinci” ha organizzato, col patrocinio del Comune, in omaggio alla vita e all’opera del Sommo Poeta, di cui ricorrono i Settecento anni dalla morte.(1321-2021). Dopo i saluti istituzionali, sarà la preside Stefania Scolaro a presentare la mostra frutto degli sforzi congiunti di tutte le componenti dell’Istituto ed arricchita anche dalle opere realizzate con particolari tecniche fotografiche dagli alunni del corso di studi di Grafica e comunicazione.

