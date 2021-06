Proprio mentre i turisti stanno ricominciando a popolare milazzo chiude lo storico punto informativo del Servizio Turistico Regionale di Piazza Caio Duilio. Da oltre un settimana, infatti, lo sportello è stato dismesso perché l’amministrazione Midili ha richiesto indietro i locali. La motivazione è che l’ente, proprietario dell’immobile, ha l’esigenza di trasferire nella centralissima sede altri uffici comunali. Il risultato è che, non essendo stati individuati uffici alternativi, i dipendenti che prima erano a disposizione dei turisti per ogni tipo di informazione multilingue adesso lavorano da casa in regime di smart working. Tra l’altro, ad oggi, rimane chiuso anche il punto informativo nel porto, accanto al Terminal degli aliscafi che era stato dato in gestione alle pro loco cittadine (è scaduta la convenzione).

Il primo cittadino, già lo scorso 12 gennaio, aveva comunicato al dirigente messinese del Servizio Turistico, Santi Trovato, la necessità di una diversa gestione dei locali.

Una notizia arrivata come una doccia fredda in una città come Milazzo che punta (o dovrebbe puntare) sul turismo.