Un analogo provvedimento di sequestro era stato già adottato nello scorso mese di marzo nell’impianto del Comune di Terme Vigliatore, in occasione di un controllo a seguito del quale erano stati rilevati illeciti della medesima natura che avevano portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di due rappresentati della ditta affidataria della raccolta dei rifiuti.

In particolare, in occasione del recente controllo presso il Centro di raccolta rifiuti ( la c.d. Isola ecologica) di contrada Runci del Comune di Castroreale, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvati dagli specialisti del Nucleo Operativo Ecologico, hanno rilevato che l’area, oltre ad essere priva delle previste autorizzazioni, risultava carente nel sistema di trattamento delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta rifiuti. Inoltre, anche il sistema di scarico delle acque piovane era privo di dispositivi di trattamento e pertanto, le stesse, andavano disperse nei terreni circostanti. All’esito delle verifiche, un funzionario comunale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e l’area è stata sottoposta a sequestro.

