ARTICOLO AGGIORNATO. Anche questo giorno festivo, come nei weekend scorsi, si è registrato un violento litigio nel centro di Milazzo. Poco dopo le 20 due giovani sono rimasti feriti in via Crispi, di fronte al Municipio, a causa di un litigio tra giovani maggiorenni scoppiato per futili motivi.

Due di loro hanno richiesto assistenza medica e sono stati accompagnati in ospedale dall’ambulanza del 118 per essere medicati.. I carabinieri della compagnia di Milazzo comandata dal capitano Andrea Maria Ortolani hanno denunciato sei persone.