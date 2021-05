L’assessore Maurizio Capone ha convocato lunedì 31 maggio, alle 10,30, nell’aula consiliare del Comune una riunione con tutti gli operatori del porto per discutere della costituzione di una associazione consortile portuale che giovi allo sviluppo del porto e all’ottenimento di un più proficuo ed adeguato coordinamento dei vari servizi portuali in relazione anche alle sempre mutevoli esigenze. All’incontro sono stati invitati una cinquantina di operatori tra compagnie di navigazione, ormeggiatori, piloti, imprese e società che svolgono attività all’interno dello scalo mamertino.

Porto di Milazzo, Comune al lavoro per creare una società consortile

