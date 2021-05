Palazzo d’Amico, al via il 22° campionato regionale assoluto di scacchi

Primo appuntamento in presenza a Palazzo D’Amico dove da oggi, sabato 29 maggio, sino a mercoledì 2 giugno è in programma il 22° campionato regionale assoluto di scacchi organizzato dall’Appd Kodokan di Messina e valido come qualificazione al campionato italiano. Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Milazzo, parteciperanno una sessantina di giocatori.

“Per cinque giorni si prevede a Milazzo la presenza di circa 200 persone – afferma l’assessore ai beni culturali, Francesco Alesci – e quindi sono certo che ciò sarà un supporto per le nostre attività economiche che necessitano di un rilancio dopo questi mesi difficili. Abbiamo deciso pertanto di sostenere tale iniziativa anche per valorizzare i nostri siti di interesse storico e nel contempo far conoscere l’attività culturale e turistica della città.