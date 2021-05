Verrà inaugurata a Palazzo D’Amico venerdì 4 giugno, alle 18,30, la mostra-evento “Dante 700 – Per seguire Virtute e Canoscenza” che l’Itet “Leonardo da Vinci” ha organizzato in omaggio alla vita e all’opera del Sommo Poeta, di cui ricorrono i Settecento anni dalla morte.(1321-2021). All’apertura ufficiale dei lavori introdotta dalla dirigente scolastica Stefania Scolaro saranno presenti le autorità cittadine. La mostra, che pone l’istituto “Leonardo da Vinci “ nuovamente alla ribalta della scena culturale milazzese, è un contenitore di idee e di esperienze che mette in luce aspetti rilevanti della vicenda umana e letteraria di Dante, soffermandosi sul nucleo tematico dell’esilio dantesco, ma anche sui rapporti con l’ambiente culturale e poetico del “Dolce Stil Novo”, sulla vicenda relativa alla diffusione della Divina Commedia e su altri temi interessanti e attuali. Frutto degli sforzi congiunti di tutte le componenti dell’Istituto, la mostra è pubblicizzata per le vie della città con manifesti che invitano alla lettura di alcune terzine tratte dalla Divina Commedia ed è arricchita, all’interno di Palazzo D’Amico, dalle opere realizzate con particolari tecniche fotografiche dagli alunni del corso di studi di Grafica e comunicazione.

“DANTE -700” si avvale inoltre dall’esposizione di due documenti, in ristampa anastatica, di notevole interesse per gli studiosi del Sommo Poeta: il Libro del Chiodo , gelosamente custodito negli Archivi di Stato di Firenze, che contiene le due famose sentenze di condanna all’esilio e la “Commedia” di Foligno, l’Editio Princeps del 1472 universalmente considerata la prima opera a stampa della Divina Commedia.

La cerimonia di inaugurazione, vedrà due interessanti webinar curati dai docenti Mariella Carlotti, Storica dell’Arte e Giorgio Forni, Docente dell’Università di Messina. Entrambi tratteranno rilevanti aspetti sulla vita e l’opera del Sommo Poeta.

Agli allievi dell’ITET “Leonardo da Vinci” opportunamente coordinati, è affidata l’attività di guida ai visitatori della mostra.

Le visite alla mostra-evento avverranno su prenotazione fino al 14 giugno. L’orario di apertura sarà dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre di lunedì e di domenica si potrà visitare la mostra dalle 16 alle 20.

«Lo scopo di Dante Settecento – sottolinea Stefania Scolaro – è quello di motivare la cittadinanza ad approfondire la conoscenza su Dante e imparare a guardare con un taglio moderno all’opera del più grande testimone della letteratura universale. Gli studenti hanno approfondito i canti della Divina Commedia per scoprire l’eco di quei versi immortali che riflettono un universo immaginifico, visionario, esaltante. Il messaggio che Dante ci offre, attraversa intatto i secoli giungendo fino a noi, con la sua aspirazione alla “VIRTUTE E ALLA CANOSCENZA” e costituisce per tutti un esempio ineguagliabile di onestà, di rettitudine di giudizio e di elevazione morale e culturale»