“C’è la necessità di attivarsi subito affidando proprio per l’assenza di nostro personale il servizio all’esterno – sottolinea l’Amministrazione – e quindi contiamo a stretto giro, una volta che gli uffici avranno completato le verifiche di legge, di avviare gli interventi necessari sul verde pubblico, procedendo innanzitutto alla pulizia delle ville comunali, quindi di altre zone della città che presentano criticità, per poi proseguire con l’asse viario”.

La priorità sono le ville comunali. Poi le strade e le relative aiuole. La ditta “La Spada Diego” di Milazzo si è aggiudicata la gara riguardante la manutenzione del verde pubblico, scerbamento strade comunali, potatura ed abbattimento alberi e palme su tutto il territorio cittadino. Ha offerto 189 mila euro rispetto alla base d’asta di 213 mila euro. Alla gara ha partecipato solo un’altra ditta, la “Opera appalti” di Torregrotta che ha offerto 196 mila euro. Il Comune procederà al servizio attraverso l’applicazione dell’Accordo quadro, formula che consente all’ente di on obbligarsi anticipatamente alla corresponsione della somma prevista dalla perizia redatta dagli uffici che, per l’intero anno ammonta a 279 mila euro, comprendendo anche altri oneri.

