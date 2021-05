Anche Milazzo, dopo Messina e Palermo, ha qualificato i suoi primi assistenti di studio odontoiatrico A partire dal mese di aprile 2021, infatti, è obbligatorio essere in possesso dell’apposita Qualifica Professionale per esercitare la professione. Per ottenerla è necessario aver frequentato un corso di formazione pari a 700 ore, suddiviso in ore di teoria e di tirocinio. E aver superato un esame abilitante. A conclusione della parte teorica del corso è previsto un tirocinio di 400 ore presso studi odontoiatrici locali convenzionati.

Il 26 Maggio 2021 hanno stabilito il primato, superando l’esame abilitante, 17 candidati.

Gli esami si sono svolti presso la sede centrale di FIMA Formazione, in via G. Galilei, 7 di Milazzo, che ne ha erogato i corsi grazie anche ai preparatissimi docenti.

I candidati sono stati valutati dai membri della commissione presieduta da: Claudia Bari, presidente Assessorato della Salute; Mauro Pasquella, componente designato Assessorato della Formazione Professionale; Maurizio Currò, direttore del Corso.

In commissione anche David Rizzo, Odontoiatra e Medico specializzato designato dall’OMCEO di Messina. che in una recente intervista ha sottolineato come “le ASO hanno un ruolo fondamentale nei nostri studi. Assistere con costanza la persona prima e dopo la seduta di cura fa sì che s’instauri una continuità tra ASO e paziente che nel tempo contribuisce alla crescita e al rafforzamento dell’alleanza terapeutica. Come associazione siamo molto soddisfatti “.

Rizzo continua dicendo: “Questo nuovo percorso formativo fornisce tutti gli strumenti necessari agli assistenti di studio per supportare il medico odontoiatra nella gestione del piano di cure del paziente, le cui esigenze sono sempre al centro della nostra attenzione.”

FI.MA. Formazione, conosciuta come una delle scuole di formazione più prestigiose della Sicilia, vanta, oltre all’accreditamento presso la Regione Sicilia (n° CBI893), diversi accreditamenti prestigiosi e in particolare Accreditamento per l’ECM (formazione continua in medicina ) Agenas (ID570), oltre che essere centro erogatore EIPASS e azienda certificata a norma UNI ISO 9001.2015 (ACCREDIA).

FI.MA. è anche riconosciuta come APL (Agenzia per il lavoro) e aderente al piano europeo Garanzia Giovani 2.

