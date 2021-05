«Sono davvero felice che il progetto sui Molini Lo Presti, presentato dalla mia amministrazione la scorsa estate in collaborazione con la Camera di commercio di Messina che ha messo a disposizione i tecnici, sia stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per quasi 8 milioni». Ha commentato così l’ex sindaco di Milazzo Giovanni Formica la notizia del finanziamento ottenuto dal Comune nell’ambito del programma di azione e coesione complementare al Pon “Infrastrutture e reti” 2014-2020 per dare una nuova vita ai Molini Lo Presti, uno degli immobili di pregio dell’ente, nel cuore del porto. All’interno è prevista la nascita della “Porta del Mare”, per fornire servizi innovativi ai turisti crocieristi ed in transito verso le Isole Eolie. Un progetto complessivo di 18 milioni di euro di cui 10 milioni messi a disposizione da imprese private che già hanno manifestato interesse.

INVESTIMENTI PRIVATI. Cinque in tutto le proposte che hanno ricevuto le risorse e 30 quelle escluse. «Un autentico successo – ha commentato Formica soddisfatto che ciò che ha seminato durante la sua legislatura sta, lentamente, dando i frutti – ed un personalissimo orgoglio per avere investito tempo e risorse umane in un’attività faticosa e dagli esiti assai incerti».

Per la prima volta, quindi, si apre la strada ad un intervento di recupero e rifunzionalizzazione di questo bene strategico per lo sviluppo della città grazie ad una sinergia pubblica-privata che sarà agevolata dall’inserimento di Milazzo avvenuto nel corso della passata legislatura nelle cosiddette Zes, Zone economiche speciali, che consentono gli imprenditori di ottenere importanti benefici economici se vi investono. Si può, finalmente, parlare concretamente della realizzazione della “Porta del mare” come immaginata dal centrosinistra milazzese nel corso di un ventennio e della restituzione del molo Marullo alla fruizione dei cittadini in chiave turistico-ricettiva. «Un riconoscimento – continua Formica – va tributato, ovviamente, a Nino Nastasi che, per primo, ebbe l’intuizione che quel fabbricato dovesse restare in mano pubblica e lo acquistò sottraendolo alle mire speculative di quegli anni, ancora non sopite».

IL PROGETTO. I nuovi spazi comprenderanno una combinazione di destinazioni d’uso pubbliche: museale (1.700mq) e infrastruttura per i trasporti (700 mq); e private: ricettiva (hotel e ristorazione, circa 2.500mq), uffici di rappresentanza (ca. 800mq) e commerciale (ca. 3.200mq). In sostanza, una nuova stazione marittima dotata di negozi, strutture ricettive, ristoranti e una sala utilizzabile per conferenze, meeting, ed eventi, Un’ampia zona sarà invece destinata alla creazione di un museo del Mare, simbolo del patrimonio storico navale, archeologico, etnografico, naturalistico della città e della Regione Sicilia.

AGGIORNAMENTO. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina. «Siamo lieti dell’approvazione del progetto presentato dal Comune di Milazzo e del quale l’Ente camerale ha curato la progettazione – afferma Blandina – il cui fine principale è la riqualificazione urbanistica e funzionale del porto, per fornire servizi innovativi ai turisti crocieristi e in transito verso le Isole Eolie e ai cittadini. Si tratta di un progetto strategico di integrazione tra la città e l’ambito portuale, in quanto in grado di creare un centro gravitazionale unico e non dispersivo per le attività al servizio dei turisti. L’idea è quella di contribuire in modo sostanziale alla creazione di un polo multifunzionale al fine di promuovere il turismo e l’economia dell’intero territorio. Obiettivi che saranno realizzati mediante il risanamento e il restauro conservativo degli edifici “Molini Lo Presti”».