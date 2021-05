Il sindaco di Milazzo bandisce i sacchi neri per la raccolta dei rifiuti ma il garante nazionale già da anni ha sentenziato che i sacchetti trasparenti violano la privacy dei cittadini e non possono essere imposti.

Pippo Midili, durante la diretta facebook di lunedì sera, ha spiegato ai cittadini che non sarebbero stati raccolti i sacchi neri con i rifiuti indifferenziati per una richiesta esplicita dei gestori della discarica di Trapani in cui smaltisce l’ente mamertino. «In ogni caso i milazzesi avrebbero già da tempo non utilizzare questi sacchi perché lo prevede il regolamento di igiene pubblica in vigore dal 2014», ha precisato il primo cittadino ammiccando alla presunta mancanza della precedente amministrazione. A non tirarsi indietro per un piccata replica è stato proprio l’ex sindaco Giovanni Formica. Il problema, infatti, è che questa parte di regolamento non può essere applicata (e dunque sanzionata) poichè viola la privacy.

«Il sindaco – sostiene Formica sui social – parlando di rifiuti, ha sventolato il regolamento di igiene urbana del 2014 spiegando urbi et orbi che #quellicheceranoprima (per usare un hashtag che fu a lui molto caro nel recente passato), non si erano neppure presi la briga di leggere e rendere noto che ai cittadini è fatto divieto di utilizzare i sacchi neri e che, quindi, c’è l’obbligo di impiegare quelli trasparenti.

Questa gravissima omissione avrebbe comportato il consolidarsi di un’abitudine che va stroncata. Caro sindaco, volendole evitare qualche cattiva figura, le comunico che il garante della privacy, già dal 2005, ha stabilito che i comuni non possono imporre l’utilizzo dei sacchi trasparenti perché attraverso il rifiuto è possibile risalire a dati sensibili. Lei non lo sapeva nel 2014, quando ha condiviso il regolamento sventolato e non lo sa neppure oggi che è primo cittadino. Io, invece, lo sapevo e per questa ragione non ho mai preso in considerazione quella previsione regolamentare».

Formica linka il comunicato stampa del garante (LEGGI QUI) e il provvedimento per esteso «se si vuole studiare seriamente» (LEGGI QUI)

«Cambi, quindi, atteggiamento ed il testo del messaggio telefonico – consiglia Formica a Midili. – trasformando l’ordine in preghiera. È cosa buona (e legittima) che i cittadini, su base volontaria collaborino utilizzando sacchi trasparenti. Allo stesso tempo inviti i titolari della discarica a rispettare le regole e a non pretendere azioni inesigibili.

Di sciocchezze e spudorate bugie, comunque, in quel video, ne ho sentite anche molte altre e quindi ci saranno altri post. Della pronuncia del garante (per esteso) erano a conoscenza anche i dipendenti dell’ufficio ambiente, per averla ricevuta personalmente da me».

DIETRO LE QUINTE. Per contestare l’amministrazione comunale bisogna avere un “patentino” o lo può fare anche un semplice cittadino? Midili, molto sensibili alle critiche social, durante la diretta ha sentenziato – in sostanza – che chi ha amministrato e non si sottopone al giudizio dei cittadini non ha diritto di parlare. L’ex sindaco Formica ha replicato: «Davvero divertente la cosa che chi non si presenta alle elezioni non ha il diritto di parlare».