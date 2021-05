L’avvocato Vincenzo Ciraolo è il nuovo presidente della Fondazione Lucifero. Oggi pomeriggio si è svolto l’insediamento del quinto componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Barone Lucifero di San Nicolò (lo stesso Ciraolo), a seguito della prematura scomparsa dell’avvocato Francesco Marullo.

Ciraolo è stato eletto all’unanimità Presidente, vice presidente è stata eletta, sempre all’unanimità, Delfina Guidaldi, dirigente dell’Istituto Guttuso. «Sono onorato per il prestigioso incarico affidatomi e ringrazio tutti i componenti del Cda per la fiducia accordata – ha detto Ciracolo – sono certo che con il contributo di tutti riusciremo a realizzare nel modo migliore i fini statutari che, come noto, vedono destinatari i nostri ragazzi meno fortunati. Con l’auspicio di essere all’altezza del ruolo, desidero rivolgere un doveroso e sentito pensiero all’avvocato Marullo già presidente della Fondazione e recentemente scomparso”.

Una delle problematiche che terrà impegnati i vertici dell’Ipab saranno gli affitti dei beni immobili che da tempo rimangino la note dolente. Sempre più affittuari abbandonano lasciato pregressi importanti.