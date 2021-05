MESSINA. Uno dei temi più complessi e attuali dell’agenda politica, la riforma della giustizia, sarà al centro del confronto giovedì 27 maggio alle 15.30 in occasione del webinar promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina insieme con LabRiforme – Laboratorio per le Riforme, gruppo di studiosi e professionisti che si propone di analizzare progetti esistenti in materia di cambiamenti costituzionali e istituzionali ed elaborare proposte autonome di riforma.

All’incontro web, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Messina, prenderanno parte illustri relatori e rappresentanti istituzionali: il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia, il presidente del Consiglio Nazionale Forense Maria Masi e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Emanuele Crescenti.

Dopo i saluti del rettore UniMe Salvatore Cuzzocrea, del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina Mario Calogero e del direttore del Laboratorio per le riforme Alessandro Morelli, introdurrà i lavori il prorettore vicario UniMe Giovanni Moschella e coordinerà gli interventi la giornalista de “La Repubblica” Liana Milella.

Il webinar si svolgerà su piattaforma Teams: chi possiede un account UniMe può chiedere di partecipare al webinar tramite il link urly.it/3c-f2; le altre persone interessate a partecipare possono mandare un’e-mail all’indirizzo labriforme@gmail.com. La diretta sarà visibile sulla pagina Facebook del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche e su quella del LabRiforme.