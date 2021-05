Cresce ancora il numero dei positivi in città. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, oggi gli attuali contagiati sono 59, tre in più rispetto a ieri, ma ben dieci in più rispetto alla scorsa settimana. Ecco perché occorre più che mai rispettare in modo rigoroso le pre-scrizioni ministeriali sul Covid.

Per quel che concerne le vaccinazioni, i dati riguardanti la città di Milazzo sono confortanti. Sempre secondo il report dell’Asp, i milazzesi che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono 12.175, mentre coloro che hanno completato il ciclo risultano essere 4055. Ecco il dettaglio relativo alla tipologia di siero inoculato: Pfizer (9508), Moderna (1185), Astrazeneca (1401), Johnson & Johnson (81).

DIETRO LE QUINTE. Ancora oggi per gli over 40 non è possibile prenotare la vaccinazione nel confortevole ed organizzato hub del Parco Corolla. La motivazione è legata non alla struttura che ha una capacità di circa mille inoculazioni al giorno, ma alla carenza di vaccini Pfizer e Moderna a livello regionale. Le scorte a disposizione vengono utilizzate solo per garantire le secondi dosi che vengono somministrate regolarmente. L’hub mamertino ha ottenuto un buon riscontro di accesi anche durante i vari open day che si sono susseguiti la settimana scorsa riservati solo a coloro che accettavano l’AstraZeneca.