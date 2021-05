A Milazzo scatta la linea dura. Controlli rigorosi e congiunti da parte di tutte le forze dell’ordine di Milazzo. Il nuovo piano di sicurezza partirà già da oggi per intensificarsi nel fine settimana. Si tratta di una soluzione studiata per porre fine da subito al fenomeno delle risse di giovanissimi che si registrano nelle ore serali nel centro città. Una situazione che ha spinto il primo cittadino a chiedere un intervento al dirigente del locale Commissariato Lara La Rosa, quale responsabile dell’ordine pubblico. Richiesta accolta con una riunione che ha visto impegnati i comandanti di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili urbani oltre ovviamente la stessa Polizia.

Fatto il punto della situazione si è decisa un’intensificazione dei servizi interforze che vedrà coinvolte pattuglie appartenenti a tutte le forze dell’ordine, supportati dalla Polizia locale. Prioritariamente si opererà per pretendere il rispetto delle prescrizioni Covid (mascherine e distanziamento sociale) con sanzioni immediate da 400 a 3000 euro per l’inosservanza. Controlli anche nei locali. Gli esercenti le attività produttive che non assicureranno adeguati livelli di protezione o saranno sorpresi a vendere alcolici a minorenni, incorreranno nella sanzione della sospensione dell’attività.

«Ringrazio il dirigente del Commissariato di Polizia e tutte le forze dell’ordine per l’immediata disponibilità a seguito del mio appello ­ – ha detto il sindaco Pippo Midili – . L’adozione di queste misure lungi dall’essere uno strumento di controllo e/o limitazione della libertà dei cittadini, risponde al primario obiettivo di garantire la tutela della salute pubblica, in un momento in cui l’emergenza sanitaria è ancora in atto, ma anche di reprimere sul nascere atteggiamenti di certi giovanotti che devono capire, una volta per tutte che a Milazzo gesti di arroganza non sono ammessi e tollerati. La nostra è stata da sempre una città accogliente e sicura e tale dovrà continuare ad essere».